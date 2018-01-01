Убивая Еву (сериал, 2018) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
О сериале
Стильный сериальный триллер с Джоди Комер и Сандрой О. Если вам по душе закрученные истории, которые расшатывают привычные рамки жанра, то вам понравится сериал «Убивая Еву». 1 сезон от шоураннера Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь») доступен в отличном качестве на Wink в подписке Amedaiteka.
Первый сезон знакомит с обычной работницей британских спецслужб Евой Поластри. Она узнает, что в Вене был убит русский политик. Агент предполагает, что преступление совершила женщина и начинает свое расследование. Тем временем киллер по имени Вилланель, красивая девушка с психопатическими наклонностями, возвращается домой с очередного задания. Ее встречает недовольный босс: в Вене Вилланель оставила в живых свидетеля, и теперь ей придется исправить свою ошибку.
Как на след наемной убийцы выйдет Ева и что произойдет, когда женщины столкнутся лицом к лицу? Расскажет сериал «Убивая Еву», смотреть который можно на видеосервисе Wink в подписке Amediateka.
СтранаВеликобритания
ЖанрБоевик, Драма, Триллер
КачествоSD
Время39 мин / 00:39
Рейтинг
- ГБРежиссёр
Гарри
Брэдбир
- Актриса
Джоди
Комер
- Актриса
Сандра
О
- Актриса
Фиона
Шоу
- Актёр
Ким
Бодния
- Актёр
Оуэн
МакДоннелл
- ШДАктёр
Шон
Делани
- ЭБАктёр
Эдвард
Блюмель
- Актриса
Камилль
Коттен
- КХАктриса
Кирби
Хауэлл-Батист
- РГАктёр
Роберт
Гилберт
- ФУСценарист
Фиби
Уоллер-Бридж
- ЛНСценарист
Лора
Нил
- ЭФСценарист
Эмиральд
Феннел
- АДСценарист
Айзис
Дэвис
- Продюсер
Сандра
О
- ФУПродюсер
Фиби
Уоллер-Бридж
- СВПродюсер
Сэлли
Вудворд Джентл
- КМХудожник
Кристиан
Милстед
- ЛУХудожница
Линда
Уилсон
- ГДМонтажёр
Гари
Доллнер
- КРМонтажёр
Ксавьер
Расселл
- ДКОператор
Джулиан
Корт
- ККОператор
Карлос
Каталан
- КЧКомпозитор
Кифес
Чанция
- ДХКомпозитор
Дэвид
Холмс