Убивая Еву (сериал, 2018) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Стильный сериальный триллер с Джоди Комер и Сандрой О. Если вам по душе закрученные истории, которые расшатывают привычные рамки жанра, то вам понравится сериал «Убивая Еву». 1 сезон от шоураннера Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь») доступен в отличном качестве на Wink в подписке Amedaiteka.



Первый сезон знакомит с обычной работницей британских спецслужб Евой Поластри. Она узнает, что в Вене был убит русский политик. Агент предполагает, что преступление совершила женщина и начинает свое расследование. Тем временем киллер по имени Вилланель, красивая девушка с психопатическими наклонностями, возвращается домой с очередного задания. Ее встречает недовольный босс: в Вене Вилланель оставила в живых свидетеля, и теперь ей придется исправить свою ошибку.



Как на след наемной убийцы выйдет Ева и что произойдет, когда женщины столкнутся лицом к лицу? Расскажет сериал «Убивая Еву», смотреть который можно на видеосервисе Wink в подписке Amediateka.



Сериал Убивая Еву 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.