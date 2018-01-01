Убивая Еву. Сезон 1. Серия 5
Wink
Сериалы
Убивая Еву
1-й сезон
5-я серия
8.82018, Killing Eve
Боевик, Драма18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Убивая Еву (сериал, 2018) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон

О сериале

Стильный сериальный триллер с Джоди Комер и Сандрой О. Если вам по душе закрученные истории, которые расшатывают привычные рамки жанра, то вам понравится сериал «Убивая Еву». 1 сезон от шоураннера Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь») доступен в отличном качестве на Wink в подписке Amedaiteka.

Первый сезон знакомит с обычной работницей британских спецслужб Евой Поластри. Она узнает, что в Вене был убит русский политик. Агент предполагает, что преступление совершила женщина и начинает свое расследование. Тем временем киллер по имени Вилланель, красивая девушка с психопатическими наклонностями, возвращается домой с очередного задания. Ее встречает недовольный босс: в Вене Вилланель оставила в живых свидетеля, и теперь ей придется исправить свою ошибку.

Как на след наемной убийцы выйдет Ева и что произойдет, когда женщины столкнутся лицом к лицу? Расскажет сериал «Убивая Еву», смотреть который можно на видеосервисе Wink в подписке Amediateka.

Сериал Убивая Еву 1 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Великобритания
Жанр
Боевик, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Убивая Еву»