Убивая Еву (сериал, 2020) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн

Коктейль из шпионского детектива и черного юмора возвращается. А вместе с ним и дуэт Джоди Комер и Сандры О, получивших награды за лучшие женские роли на BAFTA и «Золотом глобусе». Если вам нравятся смелые динамичные проекты с яркими героинями, то не пропустите сериал «Убивая Еву» — 3 сезон доступен на Wink в подписке Amediateka.



В третьем сезоне Ева Поластри и Вилланель разбираются с последствиями финала предыдущего сезона. Вилланель всадила пулю в свою визави и оставила ее истекать кровью на одной из улочек Рима, но это не прошло для киллера бесследно. Не подозревая, что Ева выжила, Вилланель спешно играет свадьбу в Испании. Но праздник прерывает Даша, тренер, сделавшая из нее убийцу. Она предлагает Вилланель стать частью высшего эшелона группировки Двенадцать. Тем временем Ева после потрясения уходит из спецслужб, разводится с мужем и устраивается работать в корейский ресторанчик. Однако Кенни, теперь независимый журналист, убеждает ее снова взяться за дело Двенадцати.



Игра в «кошки-мышки» начинается вновь, и как всегда неизбежная встреча двух героинь наэлектризует воздух. Наблюдать за этим позволит «Убивая Еву» — 3 сезон смотреть онлайн можно в подписке Amediateka на нашем сервисе.

