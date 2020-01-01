Убивая Еву (сериал, 2020) сезон 3 серия 4 смотреть онлайн
О сериале
Коктейль из шпионского детектива и черного юмора возвращается. А вместе с ним и дуэт Джоди Комер и Сандры О, получивших награды за лучшие женские роли на BAFTA и «Золотом глобусе». Если вам нравятся смелые динамичные проекты с яркими героинями, то не пропустите сериал «Убивая Еву» — 3 сезон доступен на Wink в подписке Amediateka.
В третьем сезоне Ева Поластри и Вилланель разбираются с последствиями финала предыдущего сезона. Вилланель всадила пулю в свою визави и оставила ее истекать кровью на одной из улочек Рима, но это не прошло для киллера бесследно. Не подозревая, что Ева выжила, Вилланель спешно играет свадьбу в Испании. Но праздник прерывает Даша, тренер, сделавшая из нее убийцу. Она предлагает Вилланель стать частью высшего эшелона группировки Двенадцать. Тем временем Ева после потрясения уходит из спецслужб, разводится с мужем и устраивается работать в корейский ресторанчик. Однако Кенни, теперь независимый журналист, убеждает ее снова взяться за дело Двенадцати.
Игра в «кошки-мышки» начинается вновь, и как всегда неизбежная встреча двух героинь наэлектризует воздух. Наблюдать за этим позволит «Убивая Еву» — 3 сезон смотреть онлайн можно в подписке Amediateka на нашем сервисе.
СтранаВеликобритания
ЖанрБоевик, Драма, Триллер
КачествоSD
Время41 мин / 00:41
- ГБРежиссёр
Гарри
Брэдбир
- Актриса
Джоди
Комер
- Актриса
Сандра
О
- Актриса
Фиона
Шоу
- Актёр
Ким
Бодния
- Актёр
Оуэн
МакДоннелл
- ШДАктёр
Шон
Делани
- ЭБАктёр
Эдвард
Блюмель
- Актриса
Камилль
Коттен
- КХАктриса
Кирби
Хауэлл-Батист
- РГАктёр
Роберт
Гилберт
- ФУСценарист
Фиби
Уоллер-Бридж
- ЛНСценарист
Лора
Нил
- ЭФСценарист
Эмиральд
Феннел
- АДСценарист
Айзис
Дэвис
- Продюсер
Сандра
О
- ФУПродюсер
Фиби
Уоллер-Бридж
- СВПродюсер
Сэлли
Вудворд Джентл
- КМХудожник
Кристиан
Милстед
- ЛУХудожница
Линда
Уилсон
- ГДМонтажёр
Гари
Доллнер
- КРМонтажёр
Ксавьер
Расселл
- ДКОператор
Джулиан
Корт
- ККОператор
Карлос
Каталан
- КЧКомпозитор
Кифес
Чанция
- ДХКомпозитор
Дэвид
Холмс