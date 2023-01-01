Тони и ее семья (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Французская драма с Камилль Коттен о когда-то популярной певице, которая воспитала пятерых детей и теперь задается вопросом, что будет дальше.
20 лет назад Тони выпустила свою самую популярную песню: о свободной женщине, которая сама вершит свою судьбу и ее никто не может остановить. Теперь же Тони — мать-одиночка, которой приходится присматривать сразу за пятью отпрысками. Ей 42 года, и поет она только в маленьком баре по вечерам. Старшие дети, танцовщица Матильда и видеоблогер Маркус, вот-вот окончат школу и выбирают университет. Разнообразные факультеты и возможности, которые открылись перед ними, наводят Тони на мысль, что ей, наконец, хочется пожить для себя и развиваться. Но это сложно, ведь ее дети-подростки все еще требуют внимания.
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Информация
Рейтинг
- НАРежиссёр
Натан
Амброзиони
- Актриса
Камилль
Коттен
- ЛЛАктриса
Леа
Лопес
- ТЖАктёр
Тома
Жория
- ЛЛАктриса
Луиз
Лабек
- ОПАктёр
Оскар
Поло
- ЖЛАктриса
Жюлиан
Лепоро
- КМАктриса
Катрин
Муше
- Актёр
Гийом
Гуи
- Актриса
Флоранс
Мюллер
- Актриса
Саадиа
Бентайеб
- НАСценарист
Натан
Амброзиони
- ЮСПродюсер
Юго
Селиньяк
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- АНАктриса дубляжа
Алия
Насырова
- ДЛАктёр дубляжа
Дмитрий
Лунёв
- АСАктриса дубляжа
Анастасия
Слепченко
- ЕФАктриса дубляжа
Ева
Финкельштейн
- РЛХудожница
Розенн
Ле Глоаэк
- НАМонтажёр
Натан
Амброзиони