Тони и ее семья
Wink
Фильмы
Тони и ее семья
8.02023, Toni, en famille
Комедии, Драмы88 мин16+

Тони и ее семья (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Французская драма с Камилль Коттен о когда-то популярной певице, которая воспитала пятерых детей и теперь задается вопросом, что будет дальше.

20 лет назад Тони выпустила свою самую популярную песню: о свободной женщине, которая сама вершит свою судьбу и ее никто не может остановить. Теперь же Тони — мать-одиночка, которой приходится присматривать сразу за пятью отпрысками. Ей 42 года, и поет она только в маленьком баре по вечерам. Старшие дети, танцовщица Матильда и видеоблогер Маркус, вот-вот окончат школу и выбирают университет. Разнообразные факультеты и возможности, которые открылись перед ними, наводят Тони на мысль, что ей, наконец, хочется пожить для себя и развиваться. Но это сложно, ведь ее дети-подростки все еще требуют внимания.

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Информация

Страна
Франция
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тони и ее семья»

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