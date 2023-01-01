Тони и ее семья (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Французская драма с Камилль Коттен о когда-то популярной певице, которая воспитала пятерых детей и теперь задается вопросом, что будет дальше.



20 лет назад Тони выпустила свою самую популярную песню: о свободной женщине, которая сама вершит свою судьбу и ее никто не может остановить. Теперь же Тони — мать-одиночка, которой приходится присматривать сразу за пятью отпрысками. Ей 42 года, и поет она только в маленьком баре по вечерам. Старшие дети, танцовщица Матильда и видеоблогер Маркус, вот-вот окончат школу и выбирают университет. Разнообразные факультеты и возможности, которые открылись перед ними, наводят Тони на мысль, что ей, наконец, хочется пожить для себя и развиваться. Но это сложно, ведь ее дети-подростки все еще требуют внимания.



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