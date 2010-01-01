Принцесса де Монпансье (фильм, 2010) смотреть онлайн
2010, La princesse de Montpensier
Драмы, Мелодрамы134 мин18+
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Сюжет
1562г., Францией управляет Карл IX, в стране бушуют религиозные войны… Мари де Мезьер, одна из самых богатых наследниц королевства, любит молодого герцога де Гиза, позже получившего прозвище «Меченый», и он, как ей кажется, разделяет ее чувство. Однако отец девушки, маркиз де Мезьер, стремится воз�высить свою семью, и отдает дочь замуж за принца Монпансье, которого она даже не знает. Карл IX вызывает принца присоединиться к нему в борьбе с протестантами.
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Информация
СтранаФранция, Германия
КачествоSD
ЖанрыИсторические, Драмы, Мелодрамы
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.5 IMDb
- БТРежиссёр
Бертран
Тавернье
- Актриса
Мелани
Тьерри
- Актёр
Ламбер
Вильсон
- Актёр
Гаспар
Ульель
- ГЛАктёр
Грегуар
Лепренс-Ренге
- РПАктёр
Рафаэль
Персонас
- Актёр
Мишель
Вюйермоз
- ФМАктёр
Филипп
Маньян
- ФТАктриса
Флоранс
Томассен
- КБАктриса
Кристин
Брюше
- ЭМАктриса
Эвелина
Мегханги
- ЖКСценарист
Жан
Космо
- ФРСценарист
Франсуа-Оливье
Руссо
- БТСценарист
Бертран
Тавернье
- ФБПродюсер
Фридерик
Бурбулон
- ЛБПродюсер
Лоран
Брочанд
- ЭХПродюсер
Эрик
Хойманн
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ДКАктёр дубляжа
Дмитрий
Курта
- КдХудожница
Каролина
де Вивез
- БдОператор
Брюно
де Кайзер
- ФСКомпозитор
Филипп
Сард