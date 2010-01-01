Принцесса де Монпансье (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

1562г., Францией управляет Карл IX, в стране бушуют религиозные войны… Мари де Мезьер, одна из самых богатых наследниц королевства, любит молодого герцога де Гиза, позже получившего прозвище «Меченый», и он, как ей кажется, разделяет ее чувство. Однако отец девушки, маркиз де Мезьер, стремится воз�высить свою семью, и отдает дочь замуж за принца Монпансье, которого она даже не знает. Карл IX вызывает принца присоединиться к нему в борьбе с протестантами.



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