Принцесса де Монпансье
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Принцесса де Монпансье

Принцесса де Монпансье (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, La princesse de Montpensier
Драмы, Мелодрамы134 мин18+

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Сюжет

1562г., Францией управляет Карл IX, в стране бушуют религиозные войны… Мари де Мезьер, одна из самых богатых наследниц королевства, любит молодого герцога де Гиза, позже получившего прозвище «Меченый», и он, как ей кажется, разделяет ее чувство. Однако отец девушки, маркиз де Мезьер, стремится возвысить свою семью, и отдает дочь замуж за принца Монпансье, которого она даже не знает. Карл IX вызывает принца присоединиться к нему в борьбе с протестантами.

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Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Принцесса де Монпансье»

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