Биография

Мелани Тьерри — французская актриса, модель, режиссер и сценарист. Обладательница приза Международного кинофестиваля в Сен-Жан-де-Люз. Родилась в Сен-Жермен-ан-Ле 17 июля 1981 года. С 13 лет работала моделью, снималась в рекламных роликах. В фильмографии Мелани Тьерри больше 50 работ. Впервые появилась на экране, сыграв небольшую роль в сериале «Субботняя история». Затем снялась еще в нескольких сериалах, в том числе «Хорошо воспитанные люди». А заметили ее после главных ролей в мелодраме «Легенда о пианисте» и сатире «Квазимодо». Также снялась в драме «Закон противоположностей», байопике «Последний король», в триллере «Обнаженные», исторических костюмированных фильмах «Другой Дюма» и «Принцесса де Монпансье», драме «Полураспад Тимофея Березина», боевике «Ларго Винч: Начало», кинодрамах «Я разминусь с тобой» и «До свидания там, наверху», сериалах «Ничья земля», «В терапии» и «Пустая корона». Известна по кинолентам «Теорема Зеро», «Вавилон Н.Э.», «Пятеро одной крови».