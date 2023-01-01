Остров изгоев (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Пара супругов попадает на необитаемый остров, где пытается выжить и не растерять чувств друг к другу. Эмоциональная драма от сценариста «CODA: Ребенок глухих родителей», севшего в режиссерское кресло.



Лора и Бен счастливы в браке. Они решают отправиться в путешествие на яхте, которое уже давно планировали. Однако романтическая поездка оборачивается катастрофой. Их корабль терпит крушение, и супруги оказываются на обособленном острове в районе ледников Антарктиды, где практически нет условий для жизни. Это суровое место заставляет пару искать пропитание, кров и защищаться от диких животных. Но Лоре и Бену приходится бороться не только с силами беспощадной природы. Их отношения ждет не менее тяжелое испытание: когда инстинкты выживания диктуют поведение, справиться с лишениями сможет только настоящая любовь.



Удастся ли героем сохранить нежные чувства в жестоких обстоятельствах? Об этом расскажет французская драма с Жилем Лелушем и Мелани Тьерри — смотреть фильм «Остров изгоев» 2023 года онлайн можно на видеосервисе Wink.







Остров изгоев смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.