Остров изгоев
Wink
Фильмы
Остров изгоев
7.92023, Soudain seuls
Драмы, Триллеры106 мин18+
Супруги пытаются выжить на необитаемом острове на краю света. Эмоциональная драма по роману-бестселлеру
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Остров изгоев (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Пара супругов попадает на необитаемый остров, где пытается выжить и не растерять чувств друг к другу. Эмоциональная драма от сценариста «CODA: Ребенок глухих родителей», севшего в режиссерское кресло.

Лора и Бен счастливы в браке. Они решают отправиться в путешествие на яхте, которое уже давно планировали. Однако романтическая поездка оборачивается катастрофой. Их корабль терпит крушение, и супруги оказываются на обособленном острове в районе ледников Антарктиды, где практически нет условий для жизни. Это суровое место заставляет пару искать пропитание, кров и защищаться от диких животных. Но Лоре и Бену приходится бороться не только с силами беспощадной природы. Их отношения ждет не менее тяжелое испытание: когда инстинкты выживания диктуют поведение, справиться с лишениями сможет только настоящая любовь.

Удастся ли героем сохранить нежные чувства в жестоких обстоятельствах? Об этом расскажет французская драма с Жилем Лелушем и Мелани Тьерри — смотреть фильм «Остров изгоев» 2023 года онлайн можно на видеосервисе Wink.


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Информация

Страна
Франция, Исландия, Бельгия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Триллеры

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.4 IMDb