Биография

Патрик Кине (Patrick Quinet) – бельгийский режиссер, продюсер, актер. Родился 23 мая 1967 года, уроженец города Рокур. С 2001 по 2014 год занимал пост главы Союза франкоязычных кинопродюсеров. С 2015 года режиссер Патрик Кине является сотрудником Королевского бельгийского киноархива. Имеет высшее образование, учился в Национальном институте исполнительского искусства и режиссуры в Брюсселе. Карьеру начал в должности помощника кинорежиссера, работал в команде с Шанталь Акерман. В 1992 году основал компанию Artemis Productions, которая выпускает короткометражные, документальные и художественные фильмы. В качестве продюсера впервые выступил в 1998 году при работе над комедией «Макс и Бобо». В нескольких собственных фильмах снимался как актер второго плана. Эпизодические роли Патрика Кине – врач, сотрудник морга, военный. На счету бельгийца более 100 завершенных кинопроектов. Предпочитает работать в жанре комедии и драмы. Самые известные фильмы Патрика Кине – мелодрама «Влюбись в меня, если осмелишься», комедия «Друзья на свою голову», криминальные драмы «Ж. К. В. Д.» и «Бычара». Также был соисполнительным продюсером популярного сериала «Мегрэ».