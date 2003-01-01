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Влюбись в меня, если осмелишься

Влюбись в меня, если осмелишься (фильм, 2003) смотреть онлайн

8.32003, Jeux d'enfants
Драмы90 мин12+
Фильм в подписке «КиноVIP + viju»

Сюжет

Судьба свела их не зря: вдвоем они составили странную, но гармоничную пару. Они родились великими выдумщиками, такими, от которых стонала школа.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Влюбись в меня, если осмелишься»

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