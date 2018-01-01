Биография

Гийом Кане — французский актер, режиссер и сценарист. Лауреат нескольких престижных кинопремий, в том числе «Сезар». Родился в городе Булонь-Бийанкур 10 апреля 1973 года. Гийом Кане вырос в семье, где любили конный спорт. Его отец был заводчиком лошадей, что повлияло на детские интересы Гийома. Но, повзрослев, он все же решил посвятить себя искусству. Окончив курсы актерского мастерства, молодой человек получил работу в мастерской известного мастера Франсуа Флорана. Под его руководством он сделал свои первые успешные шаги в кинематографе. Актерская биография Гийома Кане началась с театральных постановок. Впервые молодой артист появился на сцене театра Эберто. Вскоре его заметили и пригласили работать в кино. В кинематографе Гийом Кане дебютировал в середине 1990-х годов, а его звездным часом стала роль в фильме «Барракуда» 1997 года, за которую он получил премию на фестивале в Сен-Жан-де-Люз. Всего он снялся в 76 фильмах, среди которых «Пляж», «Видок» 2001 года, «Счастливого Рождества», «Непотопляемые». В 2006 году Кане дебютировал как режиссер с фильмом «Не говори никому», который принес ему широкое признание. Среди других его известных режиссерских работ — фильмы «Как скажешь» и «Кровные узы».