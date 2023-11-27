Катастрофа (фильм, 2023) смотреть онлайн
6.42023, Acide
Фантастика, Триллер96 мин18+
Мишель пытается спасти дочь во время смертоносного ливня из серной кислоты. Апокалиптический триллер с Гийомом Кане
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
О фильме
Французский триллер «Катастрофа» — фильм о семье, которая пытается выжить посреди кислотных дождей.
Мишель досрочно выходит из тюрьмы, где он отбывал срок за избиение полицейского во время забастовки. С женой Элиз они разошлись, но он все еще любит и ее, и свою 15-летнюю дочь Сельму. Вся Франция тем временем страдает от глобального потепления. Аномальная жара переходит в почти тропические дожди, а вскоре вместо воды с неба начинает падать кислота. Теперь Мишелю и его бывшей супруге нужно найти Сельму, отправившуюся на конную прогулку. Они надеются, что смогут укрыться от смертельных ливней в горах.
Но есть ли от них спасение, вы узнаете, если будете смотреть фильм «Катастрофа» 2023 года онлайн в хорошем качестве на Wink.
СтранаФранция, Бельгия
ЖанрФантастика, Боевик, Триллер
КачествоFull HD
Время96 мин / 01:36
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
5.1 IMDb
- ЖФРежиссёр
Жюст
Филиппо
- Актёр
Гийом
Кане
- ЛДАктриса
Летиция
Дош
- ПМАктриса
Пейшнс
Мюнхенбах
- МЮАктриса
Мари
Юнг
- МВАктёр
Мартен
Версе
- СБАктриса
Сулиан
Брахим
- КБАктёр
Клеман
Брессон
- ППАктёр
Паскаль
Парментье
- СМАктёр
Суфьян
Менуни
- МПАктёр
Микаэль
Перес
- ЯБСценарист
Ясин
Баддай
- ЖФСценарист
Жюст
Филиппо
- ИДПродюсер
Ив
Дарондо
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- АЕАктриса дубляжа
Алиса
Ефименко
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- МЛАктёр дубляжа
Мирослав
Лакомкин
- ПДМонтажёр
Пьер
Дешам
- Композитор
Робин
Кудер