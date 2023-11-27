Катастрофа (фильм, 2023) смотреть онлайн

Французский триллер «Катастрофа» — фильм о семье, которая пытается выжить посреди кислотных дождей.



Мишель досрочно выходит из тюрьмы, где он отбывал срок за избиение полицейского во время забастовки. С женой Элиз они разошлись, но он все еще любит и ее, и свою 15-летнюю дочь Сельму. Вся Франция тем временем страдает от глобального потепления. Аномальная жара переходит в почти тропические дожди, а вскоре вместо воды с неба начинает падать кислота. Теперь Мишелю и его бывшей супруге нужно найти Сельму, отправившуюся на конную прогулку. Они надеются, что смогут укрыться от смертельных ливней в горах.



