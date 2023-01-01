Биография

Марианна Шульц – актриса театра, кино и дубляжа, родилась 5 июля 1973 года. Была удостоена звания заслуженной артистки РФ. В 1997 году была признана лучшей актрисой театра Табакова, а также как лучшая актриса получила премию газеты «Московская правда». Фильмография насчитывает более 60 ролей в полнометражных кинолентах и сериалах и почти 200 ролей дубляжа. Еще до поступления в театральный вуз работала в Театре на Перовской, куда сначала устроилась гардеробщицей, затем была задействована в нескольких спектаклях. Окончила Школу-студию МХАТ (мастерская О. Табакова). На сцену театра мастера вышла, еще будучи студенткой второго курса. Первым полнометражным фильмом Марианны Шульц стала трагикомедия режиссера Г. Данелия «Орел и решка». Актриса сыграла эпизодическую роль. В 1999 году второстепенная роль Марианне Шульц досталась в комедии Э. Рязанова «Старые клячи». Партнерами по съемочной площадки стали знаменитые артисты: В. Гафт, Л. Гурченко, Л. Ахеджакова, С. Крючкова и др. Марианна Шульц также снялась в популярных сериалах, среди которых «Московская сага», «Триггер» и др. С участием актрисы на экраны вышли полнометражные картины «Левиафан», «Утомленные солнцем – 2: цитадель». С 90-х годов Шульц занималась дубляжом иностранных фильмов и сериалов, ее голосом говорят героини М. Беллуччи, К. Уинслет и др.