Марианна Шульц
- Карьера
- Актриса, Актриса дубляжа
- Дата рождения
- 5 июля 1973 г. (51 год)
Биография
Марианна Шульц – актриса театра, кино и дубляжа, родилась 5 июля 1973 года. Была удостоена звания заслуженной артистки РФ. В 1997 году была признана лучшей актрисой театра Табакова, а также как лучшая актриса получила премию газеты «Московская правда». Фильмография насчитывает более 60 ролей в полнометражных кинолентах и сериалах и почти 200 ролей дубляжа. Еще до поступления в театральный вуз работала в Театре на Перовской, куда сначала устроилась гардеробщицей, затем была задействована в нескольких спектаклях. Окончила Школу-студию МХАТ (мастерская О. Табакова). На сцену театра мастера вышла, еще будучи студенткой второго курса. Первым полнометражным фильмом Марианны Шульц стала трагикомедия режиссера Г. Данелия «Орел и решка». Актриса сыграла эпизодическую роль. В 1999 году второстепенная роль Марианне Шульц досталась в комедии Э. Рязанова «Старые клячи». Партнерами по съемочной площадки стали знаменитые артисты: В. Гафт, Л. Гурченко, Л. Ахеджакова, С. Крючкова и др. Марианна Шульц также снялась в популярных сериалах, среди которых «Московская сага», «Триггер» и др. С участием актрисы на экраны вышли полнометражные картины «Левиафан», «Утомленные солнцем – 2: цитадель». С 90-х годов Шульц занималась дубляжом иностранных фильмов и сериалов, ее голосом говорят героини М. Беллуччи, К. Уинслет и др.
Фильмография
Актриса
- 8.2
Феррари2023, 130 мин
- 6.4
Катастрофа2023, 96 мин
- 8.1
Искусство по понятиям2023, 93 минБесплатно
- 7.5
Папа, не звезди2023, 91 мин
- 6.9
Главная роль2021, 108 мин
- 7.9
Русалка в Париже2020, 98 мин
- 9.2
Дело Коллини2019, 117 мин
- 7.7
Афера в Майами2019, 122 минБесплатно
- 8.6
Илон Маск: Настоящий железный человек2018, 74 мин
- 8.9
Несносные леди2016, 113 минБесплатно
- 8.9
Блондинка в эфире2014, 90 минБесплатно
- 8.0
Римские приключения2012, 106 минБесплатно
- 8.4
Милый друг2012, 98 мин
- 8.8
Мужчина нарасхват2012, 101 мин
- 6.9
Резня2011, 76 мин
- 8.7
Невеста с того света2008, 90 минБесплатно
- 8.7
Предчувствие2007, 92 минБесплатно
- 8.8
Не говори никому2006, 125 минБесплатно
- 9.3
Бандитки2006, 88 минБесплатно
- 9.0
Жизнь Дэвида Гейла2003, 124 мин