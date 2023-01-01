Феррари
Wink
Фильмы
Феррари
8.22023, Ferrari
Драмы130 мин18+
Легендарный автоконструктор на грани банкротства. Адам Драйвер и Пенелопа Крус в спортивной драме от режиссера Майкла Манна
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Феррари (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Итальянец-изобретатель борется за влияние под угрозой банкротства. Пенелопа Крус и звезда фильмов «Патерсон» и «Последняя дуэль» Адам Драйвер в поэтической драме от Майкла Манна.

Прошло 10 лет с тех пор, как бывший гонщик Энцо Феррари и его жена Лаура основали автомобильный завод; богатство и мировой титул победителя постепенно сменяются угрозой банкротства. Кроме того, один из лучших пилотов «Феррари» погибает на трассе накануне судьбоносной для компании гонки Mille Miglia. Между тем в семье тоже трагедия: Энцо с супругой скорбят по гибели сына. Лаура привыкла, что муж возвращается домой только к завтраку, однако даже не подозревает, что он от нее скрывает. Вскоре итальянец-изобретатель узнает, что для спасения бизнеса ему необходимо вернуть контроль над акциями, которые принадлежат его партнеру по бизнесу — его жене.

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Информация

Страна
США, Великобритания, Италия, Китай
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Феррари»

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