Феррари (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Итальянец-изобретатель борется за влияние под угрозой банкротства. Пенелопа Крус и звезда фильмов «Патерсон» и «Последняя дуэль» Адам Драйвер в поэтической драме от Майкла Манна.



Прошло 10 лет с тех п�ор, как бывший гонщик Энцо Феррари и его жена Лаура основали автомобильный завод; богатство и мировой титул победителя постепенно сменяются угрозой банкротства. Кроме того, один из лучших пилотов «Феррари» погибает на трассе накануне судьбоносной для компании гонки Mille Miglia. Между тем в семье тоже трагедия: Энцо с супругой скорбят по гибели сына. Лаура привыкла, что муж возвращается домой только к завтраку, однако даже не подозревает, что он от нее скрывает. Вскоре итальянец-изобретатель узнает, что для спасения бизнеса ему необходимо вернуть контроль над акциями, которые принадлежат его партнеру по бизнесу — его жене.



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