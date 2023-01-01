Феррари (фильм, 2023) смотреть онлайн
Сюжет
Итальянец-изобретатель борется за влияние под угрозой банкротства. Пенелопа Крус и звезда фильмов «Патерсон» и «Последняя дуэль» Адам Драйвер в поэтической драме от Майкла Манна.
Прошло 10 лет с тех п�ор, как бывший гонщик Энцо Феррари и его жена Лаура основали автомобильный завод; богатство и мировой титул победителя постепенно сменяются угрозой банкротства. Кроме того, один из лучших пилотов «Феррари» погибает на трассе накануне судьбоносной для компании гонки Mille Miglia. Между тем в семье тоже трагедия: Энцо с супругой скорбят по гибели сына. Лаура привыкла, что муж возвращается домой только к завтраку, однако даже не подозревает, что он от нее скрывает. Вскоре итальянец-изобретатель узнает, что для спасения бизнеса ему необходимо вернуть контроль над акциями, которые принадлежат его партнеру по бизнесу — его жене.
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Информация
Стр�анаСША, Великобритания, Италия, Китай
КачествоFull HD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
- Режиссёр
Майкл
Манн
- Актёр
Адам
Драйвер
- Актриса
Пенелопа
Крус
- Актриса
Шейлин
Вуд�ли
- ГЛАктёр
Габриел
Леони
- Актёр
Джек
О’Коннелл
- Актёр
Патрик
Демпси
- МСАктёр
Микеле
Савойя
- ЭХАктёр
Эрик
Хауген
- БКАктёр
Бен
Коллинз
- Актриса
Сара
Гадон
- ТКСценарист
Трой
Кеннеди-Мартин
- БЙСценарист
Брок
Йейтс
- ДФПродюсер
Джон
Фридберг
- ТХПродюсер
Томас
Хэйслип
- АИПродюсер
Андреа
Иерволино
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- МПАктёр дубляжа
Марк
Попов
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- МКХудожни�к
Массимо
Кантини Паррини
- ПСМонтажёр
Пьетро
Скалия
- ЭМОператор
Эрик
Мессершмидт
- ДПКомпозитор
Дэниэл
Пембертон