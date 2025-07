Биография

Сара Гадон — канадская актриса, продюсер, сценарист, режиссер. Имеет награду Genie Award for Best Actress in a Supporting Role. Родилась в Торонто 4 апреля 1987 года. Сара выросла в семье, где отец был психологом, а мать преподавателем. Девочка занималась в балетной и театральной школах. В 10 лет ей удалось поучаствовать в съемках сериала «Ее звали Никита», и Саре понравилась актерская профессия. Поначалу она получала небольшие роли в телесериалах и фильмах. Известность пришла, когда Гадон заметил режиссер Дэвид Кроненберг. Актриса снялась в нескольких его картинах. Позже с ней работал сын режиссера. С 2018 года Сара также занимается написанием сценариев, продюсированием, режиссурой и озвучиванием мультфильмов. Сара Гадон сыграла в 85 фильмах и сериалах. В ее фильмографии есть такие ленты, как «Боишься ли ты темноты?», «Доктор», «Черный оракул», «Руби Глум», «Горячая точка», «Расследования Мердока», «Золотой лед 3: «В погоне за мечтой», «Быть Эрикой», «Дом грез», «Опасный метод», «Космополис», «Враг», «Дракула», «Лондонские каникулы», «Новый Человек-паук: Высокое напряжение», «Звездная карта», «Настоящий детектив», «Мужчина ищет женщину», «11.22.63», «Леттеркенни», «Она же Грэйс», «Касл-Рок», «Самая опасная игра», «Черный медведь», «Идеальный лжец», «Феррари». Для картины Paseo Сара выступила сценаристом и продюсером, а фильм Lullabies for Little Criminals еще и срежиссировала. Кроме того, Гадон озвучила персонажей в мультфильмах «Рэдволл», «Отчаянные герои», «Правила съема», «Реальная белка».