Черный медведь (фильм, 2020) смотреть онлайн

Обри Плаза и Кристофер Эббот в драме с фестиваля Sundance об актрисе и постановщице, которая приезжает в дом отдыха, чтобы справиться с творческим кризисом.



Эллисон снимает скромные, не особо популярные фильмы и сама снимается в них. В попытке оставить позади неожиданно навалившийся творческий кризис, она приезжает к Гэйбу и беременной Блэр в уютный домик у озера, который они планируют сдавать как место отдыха для гостей. Но ни Гейб, ни Блэр не могут похвастаться выдающимися социальными навыками, а Эллисон — не самая удобная гостья. Кроме того, прибытие незнакомки — последнее, что нужно для отношений, и так висящих на волоске.



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