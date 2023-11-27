Черный медведь
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Черный медведь

Черный медведь (фильм, 2020) смотреть онлайн

5.72020, Black Bear
Драма101 мин18+
Актриса приезжает в гостевой домик у озера, где между ней и хозяевами разыгрывается неожиданная драма. Хит фестиваля Sundance с Обри Плазой

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О фильме

Обри Плаза и Кристофер Эббот в драме с фестиваля Sundance об актрисе и постановщице, которая приезжает в дом отдыха, чтобы справиться с творческим кризисом.

Эллисон снимает скромные, не особо популярные фильмы и сама снимается в них. В попытке оставить позади неожиданно навалившийся творческий кризис, она приезжает к Гэйбу и беременной Блэр в уютный домик у озера, который они планируют сдавать как место отдыха для гостей. Но ни Гейб, ни Блэр не могут похвастаться выдающимися социальными навыками, а Эллисон — не самая удобная гостья. Кроме того, прибытие незнакомки — последнее, что нужно для отношений, и так висящих на волоске.

Но что происходит между ними на самом деле, расскажет фильм «Черный медведь» 2020 года — смотреть онлайн на Wink его можно уже сейчас.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Черный медведь»