Черный медведь (фильм, 2020) смотреть онлайн
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О фильме
Обри Плаза и Кристофер Эббот в драме с фестиваля Sundance об актрисе и постановщице, которая приезжает в дом отдыха, чтобы справиться с творческим кризисом.
Эллисон снимает скромные, не особо популярные фильмы и сама снимается в них. В попытке оставить позади неожиданно навалившийся творческий кризис, она приезжает к Гэйбу и беременной Блэр в уютный домик у озера, который они планируют сдавать как место отдыха для гостей. Но ни Гейб, ни Блэр не могут похвастаться выдающимися социальными навыками, а Эллисон — не самая удобная гостья. Кроме того, прибытие незнакомки — последнее, что нужно для отношений, и так висящих на волоске.
Но что происходит между ними на самом деле, расскажет фильм «Черный медведь» 2020 года — смотреть онлайн на Wink его можно уже сейчас.
Рейтинг
- ЛМРежиссёр
Лоуренс
Майкл Ливайн
- Актриса
Обри
Плаза
- КЭАктёр
Кристофер
Эбботт
- Актриса
Сара
Гадон
- ПЛАктриса
Паола
Лазаро
- ГКАктёр
Грэнсэм
Коулмэн
- ЛБАктриса
Линдси
Бёрдж
- ЛГАктёр
Лу
Гонсалес
- ШОАктриса
Шеннон
О’Нил
- АКАктёр
Александр
Кох
- Актриса
Дженнифер
Ким
- ЛМСценарист
Лоуренс
Майкл Ливайн
- ЛМПродюсер
Лоуренс
Майкл Ливайн
- ЭПХудожница
Эллисон
Пирс
- МЛМонтажёр
Мэттью
Л. Уайсс
- РЛОператор
Роберт
Лайцелл
- ДККомпозитор
Джулио
Кармасси