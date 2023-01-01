Биография

Популярная актриса Дженнифер Ким, благодаря своей симпатичной азиатской внешности и большому актерскому таланту, снялась во многих фильмах и сериалах. О дате и месте рождения знаменитой актрисы ничего не известно. Личная жизнь тоже надежно скрывается от посторонних. Может быть, сыграла роль присущая азиатам скромность. Известно лишь то, что актриса училась в Нью-Йоркском университете, в студии актерского мастерства Стеллы Адлер, и получила там степень бакалавра искусств в области актерского мастерства. Сегодня у Ким роли в 53 фильмах и сериалах. Начало ее карьеры – 2004 год. Она снялась в драматично-комедийном сериале «Спаси Меня» (2004-2011 г.) в роли Female Clerk. Затем последовал карьерный взлет: она приняла участие в таких знаменитых сериалах, как «Хэппи» (2017-2019 г.), «Моцарт в джунглях» (2014-2018 г.), «Американская история ужасов» (2011-…), «Хорошая жена» (2009-2016 г.). Наиболее популярные фильмы с Дженнифер Ким — это «Эволюция Борна» (2012 г.), «Что-то не так с Кевином» (2010 г.) и «Человек-паук: Возвращение домой» (2017 г.). Судя по новым фильмам с участием актрисы, сегодня она все также востребована среди современных режиссеров.