Девятая жизнь Луи Дракса (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Триллер от режиссера хоррора «Зеркала» о психиатре, пытающемся раскрыть тайны впавшего в кому мальчика. Головоломка с Джейми Дорнаном и Аароном Полом.
Девятилетний Луи Дракс чудесным образом остается жив после падения со скалы. Его мать Натали подозревает, что отец мальчика причастен к этому инциденту. Дни и ночи женщина проводит у больничной кровати Луи, впавшего в кому. Ей на помощь приходит известный нейропсихолог Аллан Паскаль и предлагает разобраться в произошедшем. Он использует современные аппараты, чтобы проникнуть в сознание ребенка, однако чем сильнее Паскаль погружается в мозг Луи, тем больше страшных тайн он открывает.
Что же кроется в подсознании мальчика, узнаете в напряженном психологическом триллере «Девятая жизнь Луи Дракса». Фильм смотреть онлайн в хорошем качестве можно уже сейчас на видеосервисе Wink!
СтранаКанада, Великобритания, США
ЖанрТриллер
КачествоFull HD, SD
Время103 мин / 01:43
Рейтинг
- Режиссёр
Александр
Ажа
- ДДАктёр
Джейми
Дорнан
- ЭЛАктёр
Эйден
Лонгуорт
- Актриса
Сара
Гадон
- АПАктёр
Аарон
Пол
- Актёр
Оливер
Платт
- МПАктриса
Молли
Паркер
- ДУАктёр
Джулиан
Уэдэм
- ДМАктриса
Джейн
МакГрегор
- Актриса
Барбара
Херши
- АДАктриса
Анджали
Джай
- Сценарист
Макс
Мингелла
- ЛДСценарист
Лиз
Дженсен
- Продюсер
Александр
Ажа
- Продюсер
Макс
Мингелла
- Продюсер
Шон
Уильямсон
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- ДБАктёр дубляжа
Даниил
Бледный
- АВАктёр дубляжа
Андрей
Вальц
- Актёр дубляжа
Алексей
Колган
- МФАктриса дубляжа
Мария
Фортунатова
- БМонтажёр
Бакстер
- МАОператор
Максим
Александр
- ПУКомпозитор
Патрик
Уотсон