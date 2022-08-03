Девятая жизнь Луи Дракса (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

Девятая жизнь Луи Дракса
Девятая жизнь Луи Дракса
8.42015, The 9th Life of Louis Drax
Триллер103 мин18+

Девятая жизнь Луи Дракса (фильм, 2015)

О фильме

Триллер от режиссера хоррора «Зеркала» о психиатре, пытающемся раскрыть тайны впавшего в кому мальчика. Головоломка с Джейми Дорнаном и Аароном Полом.

Девятилетний Луи Дракс чудесным образом остается жив после падения со скалы. Его мать Натали подозревает, что отец мальчика причастен к этому инциденту. Дни и ночи женщина проводит у больничной кровати Луи, впавшего в кому. Ей на помощь приходит известный нейропсихолог Аллан Паскаль и предлагает разобраться в произошедшем. Он использует современные аппараты, чтобы проникнуть в сознание ребенка, однако чем сильнее Паскаль погружается в мозг Луи, тем больше страшных тайн он открывает.

Что же кроется в подсознании мальчика, узнаете в напряженном психологическом триллере «Девятая жизнь Луи Дракса». Фильм смотреть онлайн в хорошем качестве можно уже сейчас на видеосервисе Wink!

Страна
Канада, Великобритания, США
Жанр
Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Девятая жизнь Луи Дракса»