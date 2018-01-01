Wink
Девятая жизнь Луи Дракса
Актёры и съёмочная группа фильма «Девятая жизнь Луи Дракса»

Режиссёры

Александр Ажа

Alexandre Aja
Режиссёр

Актёры

Джейми Дорнан

Jamie Dornan
АктёрDr. Allan Pascal
Эйден Лонгуорт

Aiden Longworth
АктёрLouis Drax
Сара Гадон

Sarah Gadon
АктрисаNatalie
Аарон Пол

Aaron Paul
АктёрPeter Drax / Sea Monster
Оливер Платт

Oliver Platt
АктёрDr. Perez
Молли Паркер

Molly Parker
АктрисаDalton
Джулиан Уэдэм

Julian Wadham
АктёрDr. Janek
Джейн МакГрегор

Jane McGregor
АктрисаSophie
Барбара Херши

Barbara Hershey
АктрисаViolet Drax
Анджали Джай

Anjali Jay
АктрисаMacy

Сценаристы

Макс Мингелла

Max Minghella
Сценарист
Лиз Дженсен

Liz Jensen
Сценарист

Продюсеры

Александр Ажа

Alexandre Aja
Продюсер
Макс Мингелла

Max Minghella
Продюсер
Шон Уильямсон

Shawn Williamson
Продюсер

Актёры дубляжа

Сергей Смирнов

Актёр дубляжа
Даниил Бледный

Актёр дубляжа
Андрей Вальц

Актёр дубляжа
Алексей Колган

Актёр дубляжа
Мария Фортунатова

Актриса дубляжа

Монтажёры

Бакстер

Baxter
Монтажёр

Операторы

Максим Александр

Maxime Alexandre
Оператор

Композиторы

Патрик Уотсон

Patrick Watson
Композитор