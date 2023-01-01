Биография

Шон Уильямсон — продюсер, актер, сценарист. Родился 26 апреля 1965 года. Фильмография насчитывает более 250 полнометражных кинокартин и сериалов. Наиболее успешными проектами стали фильмы «Жизнь прекрасна», «Грязные игры», «Моя девушка — монстр», многосерийные киноленты «Хороший доктор», «Раш», «Ведьмы Ист-Энда», «Загрузка», «Миллион мелочей». Одним из первых фильмов Шона Уильямсона, в котором он участвовал как исполнительный продюсер, стала криминальная комедия «Смертельная игра». В 2001 году он продюсировал киноленту «Ох уж эти детки». В 2002 году на экраны вышел фильм «Все о любви» с Хоакином Фениксом. В том же году Уильямсон продюсировал киноленту «Семнадцатилетние». В 2008 году выпустил триллер «Пассажиры» с Энн Хэтэуэй и Патриком Уилсоном. В 2011 году фильмография продюсера пополнилась трагикомедией «Жизнь прекрасна». В 2012 году Шон Уильямсон продюсировал триллер «Грязные игры» с Робертом Редфордом в главной роли. В 2016 году на экраны вышла фантастическая комедия «Моя девушка — монстр». Одним из наиболее успешных проектов продюсера стала многосерийная драма «Хороший доктор». В 2018 году он выпустил сериал «Миллион мелочей». В 2020 году продюсировал киноленту «Загрузка».