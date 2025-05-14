Ночь с психопатом (фильм, 2023) смотреть онлайн

«Ночь с психопатом» — фильм 2023 года, черная комедия, действие которой разворачивается в Лос-Анджелесе 90-х. В центре сюжета — популярная поп-дива София в исполнении Самары Уивинг и ее одержимый фанат Пол, страдающий пограничным расстройством личности.



Пол, движимый маниакальной любовью к Софии, однажды ночью вламывается к ней домой, чтобы сделать предложение. Однако его останавливает телохранитель Софии, Белл, который получает ножевое ранение от психопата. Пола ловят и отправляют на принудительное лечение в клинику. Спустя полгода Белл возвращается к работе, а София предусмотрительно нанимает дополнительную охрану. В это же время Пол сбегает из психбольницы, прихватив с собой двух не менее безумных сообщников: Пенни, сумасшедшую женщину-маньяка, и Джея, огромного силача. Вместе эта сумасшедшая троица направляется к дому Софии, намереваясь воплотить в жизнь безумный план Пола — сыграть свадьбу с поп-звездой.



Зрителя ожидает ночь, полная безумия, хаоса, абсурдных ситуаций и черного юмора. Не пропустите «Ночь с психопатом», смотреть фильм вы можете в онлайн-кинотеатре Wink.

