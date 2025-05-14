Ночь с психопатом (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
«Ночь с психопатом» — фильм 2023 года, черная комедия, действие которой разворачивается в Лос-Анджелесе 90-х. В центре сюжета — популярная поп-дива София в исполнении Самары Уивинг и ее одержимый фанат Пол, страдающий пограничным расстройством личности.
Пол, движимый маниакальной любовью к Софии, однажды ночью вламывается к ней домой, чтобы сделать предложение. Однако его останавливает телохранитель Софии, Белл, который получает ножевое ранение от психопата. Пола ловят и отправляют на принудительное лечение в клинику. Спустя полгода Белл возвращается к работе, а София предусмотрительно нанимает дополнительную охрану. В это же время Пол сбегает из психбольницы, прихватив с собой двух не менее безумных сообщников: Пенни, сумасшедшую женщину-маньяка, и Джея, огромного силача. Вместе эта сумасшедшая троица направляется к дому Софии, намереваясь воплотить в жизнь безумный план Пола — сыграть свадьбу с поп-звездой.
Зрителя ожидает ночь, полная безумия, хаоса, абсурдных ситуаций и черного юмора.
Рейтинг
- ДУРежиссёр
Джимми
Уорден
- Актриса
Самара
Уивинг
- РНАктёр
Рэй
Николсон
- ЭДАктёр
Эрик
Дэйн
- ДФАктёр
Джимми
Фэйлс
- АБАктриса
Алба
Баптишта
- ЯКАктриса
Ясмин
Келдерс
- ПКАктёр
Патрик
Кокс
- КЛАктриса
Кэтрин
Лок Хэггквист
- ТКАктёр
Теренс
Келли
- ЭКАктриса
Эйприл
Камерон
- ДДАктёр
Дэвид
Джэкокс
- МДАктёр
Мэттью
Дел Бел Беллуз
- КШАктёр
Крис
Шилдс
- ДУСценарист
Джимми
Уорден
- Продюсер
Том
Акерли
- БДПродюсер
Брайан
Даффилд
- Продюсер
Коллин
Кэмп
- ДМПродюсер
Джоуси
МакНамара
- ХРПродюсер
Хадил
Реда
- Продюсер
Марго
Робби
- ДППродюсер
Джеймисон
Паркер
- Продюсер
Шон
Уильямсон
- ФБХудожница
Флоренс
Барретт
- ДХХудожник
Джеймс
Хэзелл
- ДПХудожник
Джош
Плоу
- ДГМонтажёр
Джо
Галдо
- МЛОператор
Майкл
Ллойд
- МБКомпозитор
Мондо
Бойс