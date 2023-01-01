Самара Уивинг

Биография

Жамель Деббуз — актер‚ продюсер и режиссер. Получил приз Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль в фильме «Патриоты». Родился в Париже 18 июня 1975 года. Жамель рос в многодетной семье и практически не получал воспитания, проводил время в молодежных компаниях. Неизвестно как сложилась бы его биография без кинематографа. Он поступил в театральную студию, планируя заняться стендапом. Придя в кинематограф‚ Деббуз не только снимался в фильмах, но и продюсировал, писал сценарии и режиссировал. Кинематографическая биография Жамеля Дебузза началась в 1992 году с фильма «Синие камни пустыни» — в этой короткометражке Жамель был главным актером и талантливо изобразил марокканского юношу из далекой деревни. Следующим фильмом стала комедия «Два отца и одна мама». Известность Деббузу принес культовый фильм «Амели». В фильмографии Жамеля Деббуза преобладают комедийные роли. Он играл архитектора Номернабиса в приключенческой комедии «Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра». За эту роль он номинировался на премию «Сезар» в категории «Лучший актер второго плана». Актер востребован и в современное время — в 2022 году сыграл сразу в двух фильмах: «Почетный гражданин» и «Новая игрушка». С 1992 по 2023 год Деббуз был задействован в 72 фильмах.