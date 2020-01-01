Момент истины (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Три года назад Сэм был вынужден бежать из страны, потому что стал случайным свидетелем убийства в доме напротив. Тогда ему чудом удалось скрыться от преследования преступников, оставив свою невесту Джор�джию. Сэм уверен, что она погибла, и терзается чувством вины. Каково же его удивление, когда на экране парижского кинозала он видит актрису, фантастически похожую на Джорджию. Герой убеждает себя, что возлюбленная спаслась, и отправляется в Голливуд на ее поиски.
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Информация
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.2 IMDb
- ДКРежиссёр
Джеймс
Крайсел
- ЗЭАктёр
Зак
Эйвери
- КЧАктриса
Карли
Чаикин
- Актриса
Самара
Уивинг
- ХОАктёр
Хэл
Озсэн
- Актёр
Брайан
Кокс
- УКАктёр
Удо
Кир
- НААктриса
Николь
Ансари-Кокс
- АФАктёр
Алекс
Фернандес
- КШАктриса
Карина
Шери
- ДКСценарист
Джеймс
Крайсел
- ДФПродюсер
Джефф
Фриззелл
- СИПродюсер
Стивен
Израэль
- СПАктёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- АДАктриса дубляжа
Алиса
Диянова
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- КОХудожник
Кристофер
Ороса
- ДРХудожник
Джек
Райан
- АПМонтажёр
Арндт-Вульф
Пемёллер