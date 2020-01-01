Момент истины
Wink
Фильмы
Момент истины
7.52020, Last Moment of Clarity
Триллеры86 мин18+

Момент истины (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Три года назад Сэм был вынужден бежать из страны, потому что стал случайным свидетелем убийства в доме напротив. Тогда ему чудом удалось скрыться от преследования преступников, оставив свою невесту Джорджию. Сэм уверен, что она погибла, и терзается чувством вины. Каково же его удивление, когда на экране парижского кинозала он видит актрису, фантастически похожую на Джорджию. Герой убеждает себя, что возлюбленная спаслась, и отправляется в Голливуд на ее поиски.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Триллеры

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Момент истины»

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