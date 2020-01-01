Момент истины (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Три года назад Сэм был вынужден бежать из страны, потому что стал случайным свидетелем убийства в доме напротив. Тогда ему чудом удалось скрыться от преследования преступников, оставив свою невесту Джор�джию. Сэм уверен, что она погибла, и терзается чувством вины. Каково же его удивление, когда на экране парижского кинозала он видит актрису, фантастически похожую на Джорджию. Герой убеждает себя, что возлюбленная спаслась, и отправляется в Голливуд на ее поиски.



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