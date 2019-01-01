Пушки Акимбо
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Пушки Акимбо

Пушки Акимбо (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.52019, Guns Akimbo
Боевик, Комедия92 мин18+
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О фильме

Единственная отдушина в жизни Майлза — интернет-троллинг. Однажды Майлз хамит очередному незнакомцу на сайте, где транслируются жестокие игры. Теперь к рукам Майлза прибиты два пистолета, а сам он выставлен на поединок с психопаткой Никс — безжалостной чемпионкой подпольных игрищ.

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Страна
Германия, Новая Зеландия, Великобритания
Жанр
Комедия, Боевик
Качество
Full HD, SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пушки Акимбо»