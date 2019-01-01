Пушки Акимбо (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.52019, Guns Akimbo
Боевик, Комедия92 мин18+
Фильм в подписке «КиноVIP + viju»
О фильме
Единственная отдушина в жизни Майлза — интернет-троллинг. Однажды Майлз хамит очередному незнакомцу на сайте, где транслируются жестокие игры. Теперь к рукам Майлза прибиты два пистолета, а сам он выставлен на поединок с психопаткой Никс — безжалостной чемпионкой подпольных игрищ.
Пушки Акимбо смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаГермания, Новая Зеландия, Великобритания
ЖанрКомедия, Боевик
КачествоFull HD, SD
Время92 мин / 01:32
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ДЛРежиссёр
Джейсон
Ли Хауден
- Актёр
Дэниэл
Рэдклифф
- Актриса
Самара
Уивинг
- Актёр
Нед
Деннехи
- НЛАктриса
Наташа
Лю Бордиццо
- ГБАктёр
Грант
Боулер
- ЭРАктёр
Эдвин
Райт
- МКАктёр
Майло
Коуторн
- МРАктёр
Марк
Роули
- РОАктриса
Рэйчил
Офори
- ССАктёр
Сет
Сьостранд
- ДЛСценарист
Джейсон
Ли Хауден
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- АААктриса дубляжа
Алёна
Андронова
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- ТЕАктриса дубляжа
Татьяна
Ермилова
- ВПАктёр дубляжа
Владимир
Паляница
- СХХудожница
Сара
Хауден
- ЛХМонтажёр
Люк
Хэй
- ССОператор
Стефан
Сюпек