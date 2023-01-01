Биография

Нед Деннехи – ирландский актер, родился в декабре 1965 года. На счету актера более 80 ролей в фильмах и сериалах. Первым фильмом Деннехи стал сериал «Балликиссэнджел», съемки которого начались в 1996 году и продолжались вплоть до 2011 года. Всего было снято 6 сезонов знаменитого телесериала. Среди проектов Неда – киноленты «Генерал», «Святой патрик: ирландская легенда», «Шерлок Холмс», «Бегущий по лезвию: возрождение», «Благие знамения» и многие другие. Актер создал на экране самые разные образы. Но настоящую популярность Неду Деннехи принесла роль в знаменитом «Тиранозавре». Не менее известен его персонаж в «Гарри Потере и дарах смерти». Нед принимает активное участие в телевизионных проектах. Он снялся в ирландской комедии «Дамо и Айвор» и драматических кинолентах компании Би-би-си «Конец парада», «Изгнанный» и «Диккенс». Деннехи принимал участие в суперпопулярных телевизионных постановках «Версаль» и «Сломанный». За роль капитана Пэта Гэлвина в фильме «Клондайк» актер получил премию ирландской Академии кино и телевидения (IFTA). Из последних телевизионных работ Неда – роли в лентах «Добрые предзнаменования», «Дублинские убийцы», «Чужестранец».