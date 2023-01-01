Нечисть
Wink
Фильмы
Нечисть
7.92023, Baghead
Ужасы91 мин18+
Айрис получает в наследство старый паб, в подвале которого живет жуткое создание. Фрейя Аллан в хорроре от продюсера «Оно»

Нечисть (фильм, 2023) смотреть онлайн

О фильме

Мрачный психологический хоррор «Нечисть» — фильм, в котором обычный паб превращается в портал к мертвым, а жажда вернуть прошлое оборачивается кошмаром.

Айрис Ларк наследует старинный паб от отца и обнаруживает в подвале здания секрет: загадочную женщину с мешком на голове. По просьбе посетителей ведьма может на некоторое время вернуть умершего к жизни, но разговор с этим человеком не должен длиться дольше двух минут. Нарушивший это правило умрет. Несмотря на очевидные риски, Айрис соглашается стать хозяйкой заведения, но контролировать потустороннюю сущность с каждым днем становится все сложнее.

Фильм пугает не только формой, но и философией: возвращение прошлого может обернуться вечной тьмой. Любители мистических хорроров наверняка будут смотреть «Нечисть» с удовольствием.

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Страна
Великобритания
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

5.4 IMDb