Нечисть (фильм, 2023) смотреть онлайн

Мрачный психологический хоррор «Нечисть» — фильм, в котором обычный паб превращается в портал к мертвым, а жажда вернуть прошлое оборачивается кошмаром.



Айрис Ларк наследует старинный паб от отца и обнаруживает в подвале здания секрет: загадочную женщину с мешком на голове. По просьбе посетителей ведьма может на некоторое время вернуть умершего к жизни, но разговор с этим человеком не должен длиться дольше двух минут. Нарушивший это правило умрет. Несмотря на очевидные риски, Айрис соглашается стать хозяйкой заведения, но контролировать потустороннюю сущность с каждым днем становится все сложнее.



Фильм пугает не только формой, но и философией: возвращение прошлого может обернуться вечной тьмой. Любители мистических хорроров наверняка будут смотреть «Нечисть» с удовольствием.



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