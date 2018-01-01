Wink
Фильмы
Нечисть
Актёры и съёмочная группа фильма «Нечисть»

Актёры и съёмочная группа фильма «Нечисть»

Режиссёры

Альберто Корредор

Альберто Корредор

Alberto Corredor
Режиссёр

Актёры

Нед Деннехи

Нед Деннехи

Ned Dennehy
Актёр
Феликс Ромер

Феликс Ромер

Felix Römer
Актёр
Фрейя Аллан

Фрейя Аллан

Freya Allan
Актриса
Энн Мюллер

Энн Мюллер

Anne Müller
Актриса
Свенья Юнг

Свенья Юнг

Svenja Jung
Актриса

Сценаристы

Лоркан Райлли

Лоркан Райлли

Lorcan Reilly
Сценарист
Кристина Памис

Кристина Памис

Christina Pamies
Сценарист
Брайс Макгуайр

Брайс Макгуайр

Bryce McGuire
Сценарист

Продюсеры

Люк Этьен

Люк Этьен

Luc Etienne
Продюсер
Хеннинг Мольфентер

Хеннинг Мольфентер

Henning Molfenter
Продюсер
Альберто Корредор

Альберто Корредор

Alberto Corredor
Продюсер
Рой Ли

Рой Ли

Roy Lee
Продюсер

Композиторы

Суви-Эва Эйкас

Суви-Эва Эйкас

Suvi-Eeva Äikäs
Композитор