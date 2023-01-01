Биография

Рой Ли – продюсер, появился на свет в 1969 году, 23 марта, в Нью-Йорке. Рой родился в семье врача и домохозяйки – эмигрантов, которые покинули Корею еще до появления сына. Будущий кинопродюсер получил образование в университете имени Вашингтона, после которого он поступил в юридический колледж, где обучался юриспруденции и правоведению. В середине 90-х Рой получил работу в компании «Альфавиль», а в 1999 году начал сотрудничество с агентством, которое ищет таланты, – «Бендер Спинк». Начало 21 века ознаменовалось для Ли важнейшим событием. Он и Даг Дэвидсон основывают компанию под названием «Вертиго Энтертейнмент», которая выпускает разнообразные кинематографические проекты. Фильмы Рой Ли и компания создали, без преувеличения, легендарные. Киностудия выпустила «Отступников», «Звонок», «Дом у озера» и много других известных кинокартин. Кроме того, Рой занимался продюсированием «Заката цивилизации», «Годзиллы против Конга», «Няни» и других знаменитых фильмов. О личной жизни продюсера известно не много, Ли предпочитает о ней не распространяться. Стоит отметить, что мама с самого детства прививала Рою любовь к христианству и хотела, чтобы ее сын стал служителем церкви.