Сиквел хоррора о проклятой кукле с Кэти Холмс в одной из главных ролей. Маленький Джуд почти не разговаривает: он получил психологическую травму после того, как на его мать напили грабители. Психолог подсказывает родителям, что смена обстановки может излечить ребенка. Семья переезжает в загородный дом, где мальчик быстро заводит себе нового друга. Только это не живой человек, а кукла. Джуд дает игрушке имя Брамс и приносит ее в особняк. Родители начинают замечать изменения в поведении ребенка, но совсем не положительные, а пугающие. Чем закончится зловещая дружба мальчика и куклы?

