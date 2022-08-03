Кукла 2: Брамс
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Кукла 2: Брамс

Кукла 2: брамс (2020)

8.22020, Brahms: The Boy II
Ужасы82 мин18+

О фильме

Сиквел хоррора о проклятой кукле с Кэти Холмс в одной из главных ролей. Маленький Джуд почти не разговаривает: он получил психологическую травму после того, как на его мать напили грабители. Психолог подсказывает родителям, что смена обстановки может излечить ребенка. Семья переезжает в загородный дом, где мальчик быстро заводит себе нового друга. Только это не живой человек, а кукла. Джуд дает игрушке имя Брамс и приносит ее в особняк. Родители начинают замечать изменения в поведении ребенка, но совсем не положительные, а пугающие. Чем закончится зловещая дружба мальчика и куклы?

Страна
Китай, США, Канада, Австралия
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD, SD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кукла 2: Брамс»