О фильме
Сиквел хоррора о проклятой кукле с Кэти Холмс в одной из главных ролей. Маленький Джуд почти не разговаривает: он получил психологическую травму после того, как на его мать напили грабители. Психолог подсказывает родителям, что смена обстановки может излечить ребенка. Семья переезжает в загородный дом, где мальчик быстро заводит себе нового друга. Только это не живой человек, а кукла. Джуд дает игрушке имя Брамс и приносит ее в особняк. Родители начинают замечать изменения в поведении ребенка, но совсем не положительные, а пугающие. Чем закончится зловещая дружба мальчика и куклы?
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
4.7 IMDb
- УБРежиссёр
Уильям
Брент Белл
- ККАктёр
Кристофер
Конвери
- Актриса
Кэти
Холмс
- ОЙАктёр
Овайн
Йомэн
- Актёр
Ральф
Айнесон
- ДХАктриса
Дафна
Хоскинс
- КРАктёр
Кеони
Ребейро
- ДКАктриса
Джоэли
Коллинз
- ОРАктёр
Оливер
Райс
- АДАктриса
Анджали
Джай
- НРАктриса
Натали
Ривалин
- АЛПродюсер
Андре
Ламал
- Продюсер
Рой
Ли
- ССАктёр дубляжа
Степан
Студилов
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- ВЛАктёр дубляжа
Владимир
Левашёв
- ВСАктриса дубляжа
Василиса
Савкина
- АЛХудожница
Айеиша
Ли
- КВОператор
Карл
Вальтер Линденлауб
- БДКомпозитор
Бретт
Детар