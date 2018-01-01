Ральф Айнесон

Биография

Известный английский киноактер Ралф Айнесон родился в Лидс, графство Йоркшир, Великобритания, 15 декабря 1969 года. Вся карьера его характерна для истинного британского актера, с присущей эрудицией в различных жанрах, тонким английским юмором и игрой по великолепным сценариям. Изучал актерское мастерство в университете Ланкастера, но после окончания учебы долгое время работал преподавателем литературы в колледже Йорка. Карьера актера началась с эпизодических небольших ролей в телесериалах, и только сериал «Офис», снимаемый на ВВС, стал более заметной его работой в 2001 году. Фильмы Ралфа Айнесона удивляют своим разнообразием жанров и различной тематической направленностью, но это вполне в традициях британского киноискусства, где предпочитают универсальность. Всего актер снимался в 119 проектах кино и телевидения. Российским зрителям он прежде всего запомнился по серии фильмов о Гарри Поттере, а также по недавнему фильму «Чернобыль». Но кроме этих, несомненно, интересных ролей, актер имеет еще несколько фильмов, принесших ему славу кинозвезды. Роли Ралфа Айнесона – в «Стражи галактики», «Шерлок», «Игра престолов», «Титаник». Недавние работы – «Удивительное путешествие доктора Дулиттла». В данное время актер работает на съемках нескольких проектов, готовящихся к выходу в 2020-2021 годах.