7.02019, Here Are the Young Men
Драмы92 мин18+
Аня Тейлор-Джой в драме о компании подростков и последнем школьном лете
Дублинские дебоширы (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Компания молодых людей отрывается по полной. Свое первое лето взрослой жизни они проводят в токсичных компаниях, безбашенных вечеринках и жестких потасовках.
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Рейтинг
5.2 КиноПоиск
4.7 IMDb
- Режиссёр
Оуэн
Мэкен
- ДЧАктёр
Дин-Чарльз
Чепмен
- ФКАктёр
Финн
Коул
- Актриса
Аня
Тейлор-Джой
- ФУАктёр
Фердия
Уолш-Пило
- Актёр
Трэвис
Фиммел
- Актёр
Конлет
Хилл
- Актёр
Ральф
Айнесон
- СЛАктриса
Сьюзен
Линч
- ЭДАктёр
Эммет
Джей Скэнлэн
- ЛПАктриса
Лола
Петтикрю
- Сценарист
Оуэн
Мэкен
- РБПродюсер
Ричард
Болджер
- Продюсер
Пол
У. С. Андерсон
- КБПродюсер
Конор
Бэрри
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ККМонтажёр
Колин
Кэмпбелл
- РПКомпозитор
Райан
Потеста