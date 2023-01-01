Биография

Пол У. С. Андерсон — режиссер, продюсер и сценарист. Родился в городе Ньюкасл-апон-Тайн 4 марта 1965 года. Первые фильмы начал снимать в восемь лет, используя камеру для 8-миллиметровой кинопленки. После окончания школы поступил в Йоркский университет и окончил его со степенью бакалавра в области кино и литературы. В 1990 году устроился сценаристом комедийно-драматического сериала El C.I.D., на производстве которого познакомился с продюсером Джереми Болтом. Вместе они создали компанию Impact Pictures, чтобы Андерсон снял свой первый полнометражный фильм. Сегодня Пол У. С. Андерсон — успешный кинодеятель. Среди его работ можно выделить картины «Обитель зла», «Смертельная гонка», «Шоппинг», «Взгляд», которые он снял по своим сценариям. Также продюсировал фильмы «Дублинские дебоширы», «Пандорум».