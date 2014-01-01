Помпеи
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Помпеи (Фильм, 2014 год) смотреть онлайн

9.22014, Pompeii
Боевик, Мелодрама100 мин16+

О фильме

Молодой гладиатор, чью семью вырезал римский сенатор, влюбляется в девушку из знатной семьи, пока вулкан Везувий готовится к разрушительному извержению. Зрелищный пеплум «Помпеи» — фильм с Китом Харингтоном и Эмили Браунинг от режиссера «Обители зла» Пола У. С. Андерсона.

79 год н.э. 17 лет назад сенатор Корв жестоко расправился с восстанием кельтов, оставив в живых только маленького Милона. Мальчик стал рабом и со временем превратился в умелого бойца, которого отправляют на гладиаторские бои в Помпеях. В пути Милон знакомится с прекрасной Кассией, дочерью богатого патриция Севера. Они понимают, что влюбились, однако их чувства обречены. Девушка не может связать жизнь с рабом — тем более, когда на нее обращает внимание сенатор Корв, прибывший в Помпеи. В это время просыпается Везувий, которому суждено стереть легендарный город с лица земли.

Смогут ли Милон и Кассия отстоять свою любовь во время страшной катастрофы, расскажет исторический эпик «Помпеи» 2014 года, смотреть онлайн который вы сможете на Wink.

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Страна
Германия, Канада
Жанр
Боевик, Приключения, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Помпеи»