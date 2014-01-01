Помпеи (Фильм, 2014 год) смотреть онлайн
О фильме
Молодой гладиатор, чью семью вырезал римский сенатор, влюбляется в девушку из знатной семьи, пока вулкан Везувий готовится к разрушительному извержению. Зрелищный пеплум «Помпеи» — фильм с Китом Харингтоном и Эмили Браунинг от режиссера «Обители зла» Пола У. С. Андерсона.
79 год н.э. 17 лет назад сенатор Корв жестоко расправился с восстанием кельтов, оставив в живых только маленького Милона. Мальчик стал рабом и со временем превратился в умелого бойца, которого отправляют на гладиаторские бои в Помпеях. В пути Милон знакомится с прекрасной Кассией, дочерью богатого патриция Севера. Они понимают, что влюбились, однако их чувства обречены. Девушка не может связать жизнь с рабом — тем более, когда на нее обращает внимание сенатор Корв, прибывший в Помпеи. В это время просыпается Везувий, которому суждено стереть легендарный город с лица земли.
Смогут ли Милон и Кассия отстоять свою любовь во время страшной катастрофы, расскажет исторический эпик «Помпеи» 2014 года, смотреть онлайн который вы сможете на Wink.
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Рейтинг
- Режиссёр
Пол
У. С. Андерсон
- Актриса
Эмили
Браунинг
- Актёр
Адевале
Акинойе-Агбаже
- Актёр
Кифер
Сазерленд
- Актёр
Кэрри-Энн
Мосс
- Актёр
Джаред
Харрис
- Актриса
Джессика
Лукас
- КГАктёр
Карри
Грэм
- ДПАктёр
Джо
Пинг
- СРАктёр
Саша
Ройз
- ДССценарист
Джанет
Скотт Бэчлер
- ЛБСценарист
Ли
Бэчлер
- МРСценарист
Майкл
Роберт Джонсон
- Продюсер
Пол
У. С. Андерсон
- Продюсер
Джереми
Болт
- ДКПродюсер
Дон
Кармоди
- РКПродюсер
Роберт
Кульцер
- Актёр дубляжа
Станислав
Тикунов
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- ВПХудожница
Венди
Партридж
- ДАХудожник
Джеффри
А. Мелвин
- ГМОператор
Глен
Макферсон