Помпеи (Фильм, 2014 год) смотреть онлайн

Молодой гладиатор, чью семью вырезал римский сенатор, влюбляется в девушку из знатной семьи, пока вулкан Везувий готовится к разрушительному извержению. Зрелищный пеплум «Помпеи» — фильм с Китом Харингтоном и Эмили Браунинг от режиссера «Обители зла» Пола У. С. Андерсона.



79 год н.э. 17 лет назад сенатор Корв жестоко расправился с восстанием кельтов, оставив в живых только маленького Милона. Мальчик стал рабом и со временем превратился в умелого бойца, которого отправляют на гладиаторские бои в Помпеях. В пути Милон знакомится с прекрасной Кассией, дочерью богатого патриция Севера. Они понимают, что влюбились, однако их чувства обречены. Девушка не может связать жизнь с рабом — тем более, когда на нее обращает внимание сенатор Корв, прибывший в Помпеи. В это время просыпается Везувий, которому суждено стереть легендарный город с лица земли.



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