Биография

Саша Ройз — израильско-канадский актер и продюсер. Он был номинирован на театральную премию «Маска» в 2005 году как лучший актер второго плана. Родился в Тель-Авиве 21 октября 1973 года. В возрасте семи лет с семьей переехал в Канаду, в Монреаль. Владеет несколькими языками, включая иврит, русский, английский и французский. В юности увлекался музыкой и историей, но позже выбрал актерскую карьеру. После окончания колледжа поступил в театральную школу в Англии. В 2001 году Саша Ройз дебютировал в канадском сериале «Ларго». После снимался в различных проектах, включая сериалы «Плеймейкеры» и «C.S.I.: Место преступления Майами». Международное признание пришло после участия в фильме «Послезавтра». Сыграл в фильме «Земля мертвых», присоединился к актерскому составу популярного сериала «Каприка». В 2011 году получил одну из центральных ролей в сериале «Гримм». Этот проект принес ему большую популярность и признание зрителей по всему миру. В последующие годы продолжал сниматься в различных кино и телевизионных проектах, таких как «Помпеи», «Люцифер» и «9-1-1». Активно занимается музыкой и является гитаристом и певцом.