Отправление
Wink
Сериалы
Отправление
8.62019, Departure 3 сезона
Триллеры, Драмы18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Отправление (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

Сюжет

У экспертов есть несколько часов, чтобы найти пассажирский лайнер, исчезнувший с радаров над Атлантикой. Британский детектив о загадочной авиакатастрофе.

После гибели мужа в авиакатастрофе следовательница Кендра Малли, сотрудница лондонского Бюро транспортной безопасности, решает сделать перерыв в работе. Вскоре менеджер ведомства Говард Лоусон уговаривает ее вернуться, чтобы возглавить расследование: над Атлантическим океаном пассажирский самолет пропал с радаров. Причина происшествия неизвестна, следов крушения нет. Кендре вместе с командой и специалисту по терроризму Доминику Хэйесу предстоит столкнуться с рядом неразрешимых на первый взгляд задач. У главных героев есть всего несколько часов, чтобы найти выживших в безжалостных холодных водах Атлантического океана.

Чтобы узнать, какие тайны предстоит раскрыть Малли и ее коллегам, включайте «Отправление» — сериал смотреть онлайн и в хорошем качестве можно на нашем видеосервисе Wink. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

Все сезоны сериала Отправление смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Отправление»

Всё