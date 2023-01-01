Отправление (сериал, 2019) смотреть онлайн
Сюжет
У экспертов есть несколько часов, чтобы найти пассажирский лайнер, исчезнувший с радаров на�д Атлантикой. Британский детектив о загадочной авиакатастрофе.
После гибели мужа в авиакатастрофе следовательница Кендра Малли, сотрудница лондонского Бюро транспортной безопасности, решает сделать перерыв в работе. Вскоре менеджер ведомства Говард Лоусон уговаривает ее вернуться, чтобы возглавить расследование: над Атлантическим океаном пассажирский самолет пропал с радаров. Причина происшествия неизвестна, следов крушения нет. Кендре вместе с командой и специалисту по терроризму Доминику Хэйесу предстоит столкнуться с рядом неразрешимых на первый взгляд задач. У главных героев есть всего несколько часов, чтобы найти выживших в безжалостных холодных водах Атлантического океана.
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Информация
Рейтинг
- ТСРежиссёр
Т.Дж.
Скотт
- АПАктриса
Арчи
Панджаби
- Актёр
Кристен
Холден-Рид
- МРАктёр
Марк
Рендалл
- КЛАктриса
Карен
ЛеБлан
- Актёр
Кристофер
Пламмер
- ПМАктёр
Питер
Менса
- СРАктёр
Саша
Ройз
- РЛАктриса
Ребекка
Лиддьярд
- ПСАктёр
Патрик
Сабонгуй
- ДХАктёр
Дэвид
Хьюлетт
- ДМСценарист
Джеки
Мэй
- ЭВСценарист
Эллен
Вэнстоун
- ПКПродюсер
Патрик
Кассаветти
- ТТАктриса дубляжа
Таисия
Тришина
- СПАктёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ДСАктёр дубляжа
Денис
Строев
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- ПУМонтажёр
Пол
Уайнсток
- КПКомпозитор
Кит
Пауэр