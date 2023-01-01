Отправление (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

У экспертов есть несколько часов, чтобы найти пассажирский лайнер, исчезнувший с радаров на�д Атлантикой. Британский детектив о загадочной авиакатастрофе.



После гибели мужа в авиакатастрофе следовательница Кендра Малли, сотрудница лондонского Бюро транспортной безопасности, решает сделать перерыв в работе. Вскоре менеджер ведомства Говард Лоусон уговаривает ее вернуться, чтобы возглавить расследование: над Атлантическим океаном пассажирский самолет пропал с радаров. Причина происшествия неизвестна, следов крушения нет. Кендре вместе с командой и специалисту по терроризму Доминику Хэйесу предстоит столкнуться с рядом неразрешимых на первый взгляд задач. У главных героев есть всего несколько часов, чтобы найти выживших в безжалостных холодных водах Атлантического океана.



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