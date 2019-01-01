Отправление. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Отправление
1-й сезон
2-я серия
8.62019, Departure
Триллер, Драма18+
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Отправление (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

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О сериале

Британский детектив в стиле сериала «24 часа» о поисках пассажирского самолета, пропавшего над Атлантическим океаном. Следовательница Кендра Малли, выдающаяся сотрудница лондонского Бюро транспортной безопасности, сделала перерыв в работе, когда ее муж погиб в авиакатастрофе. После того как рейс №716 пропадает с радаров, менеджер ведомства Говард Лоусон уговаривает ее вернуться. Происшествие может стать одной из самых трагичных страниц в истории британской авиации, особенно учитывая, что речь идет о новой модели самолета. В команду Малли, помимо людей, которых она отобрала сама, вошел специалист по терроризму Доминик Хэйес, который должен был возглавить расследование до того, как Кендра вернулась к работе. У главных героев остается всего лишь несколько часов, чтобы найти выживших — холодные воды Атлантического океана безжалостны. Какие тайны предстоит раскрыть Малли и ее коллегам, вы узнаете, когда будете смотреть онлайн сериал «Отправление» (2019) в хорошем качестве в сервисе Wink.

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Страна
Канада, Великобритания, США, Германия
Жанр
Драма, Детектив, Триллер
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Отправление»