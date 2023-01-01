Биография

Патрик Сабонгуй – актер и режиссер. Над некоторыми кинопроектами работал в качестве продюсера и сценариста. Также известен как каскадер. Большинство проектов — полнометражные фильмы и сериалы в жанрах боевик и триллер. Родился в 1975 году в Канаде. Учился в Университете Конкордия. В 2006 получил второе высшее образование в Калифорнийском университете в Ирвайне, выпустившись со степенью магистра изобразительных искусств. Большую роль Патрик Сабонгуй сыграл в постановке трюков в таких известных кинокартинах как «300 спартанцев» и «Перси Джексон и похититель молний». Первым проектом в области кино стал фильм «Спаситель», вышедший на экраны в 2002 году. После поступили предложения сняться в кинокартине «В ловушке времени», в сериале «Секс в другом городе», а также в сериале «Звездные врата: Атлантида». Среди известных фильмов Патрика Сабонгуя — сериал «Ясновидец», боевик с элементами фантастики «Хранители», приключенческая фантастика «Трон: Наследие» и сериал «Почти человек». В большинстве проектов играл эпизодических персонажей и роли вторых планов. Однако в 2017 году был приглашен на главную роль в триллере «Дрон», который вышел в 2017 году. За этот проект был удостоен номинации в премии «Лео».