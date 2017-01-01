Дрон
Wink
Фильмы
Дрон
7.52017, Drone
Триллер85 мин18+

Дрон (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Опытный пилот дрона Нил работает по частному контракту, проводя свои трудовые дни на тайных боевых вылетах, а затем возвращается домой в типичный пригород к ничего не подозревающей семье. Но однажды его секрет раскрывает информационный сайт, выставляя Нила не в лучшем свете. Пакистанский бизнесмен, считающий пилота виновным в смерти жены и ребёнка, начинает его выслеживать, чтобы изощренно отомстить.

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Страна
Канада
Жанр
Триллер
Качество
Full HD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
5.4 IMDb