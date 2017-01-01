Дрон (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Опытный пилот дрона Нил работает по частному контракту, проводя свои трудовые дни на тайных боевых вылетах, а затем возвращается домой в типичный пригород к ничего не подозревающей семье. Но однажды его секрет раскрывает информационный сайт, выставляя Нила не в лучшем свете. Пакистанский бизнесмен, считающий пилота виновным в смерти жены и ребёнка, начинает его выслеживать, чтобы изощренно отомстить.
Дрон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
5.4 IMDb