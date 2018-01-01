Биография

Джессика Лукас — канадская актриса, продюсер. Родилась в Ванкувере 24 сентября 1985 года. Родители рано заметили актерский талант дочери и отдали семилетнюю Джессику в детскую театральную школу в Торонто, где она играла в постановках по мотивам сказок братьев Гримм и Шарля Перро. В подростковом возрасте девочке уже предложили первую роль в сериале — с тех пор начался ее путь в кинематографе и на телевидении. Кроме актерской карьеры, Лукас увлекается искусством и мечтает петь в мюзиклах. Джессика Лукас впервые появилась на экране в 2000 году в эпизоде сериала «Семь дней». Этот опыт помог ей в дальнейшем попасть в основной каст молодежного проекта «Эджмонт» — актриса сыграла Бекку Лоуренс. Затем Лукас пригласили сыграть Хейли в комедийной мелодраме «Фабрика желаний» и Сью Миллер в молодежной драме «Переходный возраст». В 2005 году она пополнила биографию комедией «Она — мужчина», а годом позже сыграла Кэти Тьюни в фантастическом фильме «Сделка с дьяволом». Отметилась ролью Рони Лейк в нескольких эпизодах проекта «C.S.I. Место преступления». С 2009 года играла Райли Ричмонд в сериале «Мелроуз Плэйс». В дальнейшем появилась в полнометражных картинах «Монстро» и «Секс по дружбе», пополнила основной состав проектов «Культ» и «Грейспоинт». В 2013 году предстала в образе Оливии в ремейке хоррора «Зловещие мертвецы». С 2015 года исполняла роль Табиты Галаван в детективном сериале «Готэм», который выходил до 2019 года. Сразу после этого актриса выступила продюсером и исполнительницей главной роли в криминальной драме «Убийства».