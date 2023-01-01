Биография

Эмили Браунинг — австралийская актриса, фотомодель, исполнительница песен. Дважды лучшая молодая актриса по версии «AACTA Awards», а также лучшая актриса 2011 года по версии «Hamptons International Film Festival». Родилась в Мельбурне 7 декабря 1988 года. В 2006 году девушка успешно окончила Элтэмскую среднюю школу. С детства она увлекалась дизайном, литературой, фотоискусством. Также она участвовала в детских спектаклях и получала положительные отклики от зрителей. Параллельно актерской деятельности Эмили занималась музыкой. Свои альбомы как исполнительница она выпустила в 2011, 2013 и 2014 годах. Свою первую роль в кинофильме «Эхо грома» Эмили Браунинг получила в 1998 году. После этого девушка взялась за свою актерскую карьеру и приняла эпизодическое участие в нескольких фильмах и телепередачах на телевидении Австралии. Знаковой для актрисы ролью стала Кэти Харвуд из триллера 2002 года «Корабль-призрак». Она принесла девушке широкую известность и премию от Австралийского кинематографического института. Затем последовало участие в популярных картинах «Незваные», «Спящая красавица», «Запрещённый приём» и «Гостья», что выходили с 2009 по 2013 годы. Среди прочих знаковых работ с участием Эмили — «Помпеи», «Легенда», «Американские боги».