Банда Келли (фильм, 2003) смотреть онлайн
8.22003, Ned Kelly
Боевики, Исторические105 мин18+
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Сюжет
Выходец из бедной семьи ирландских эмигрантов, сосланных в Австралию, Келли испытал на своей шкуре несправедливость колониальных властей и жесткость полицейских. Сколотив банду, куда вошли его родной брат Дэн и двое друзей - Джо и Стив, Келли принялся грабить банки в штате и быстро стал герое�м народных масс. Однажды они три дня держали в страхе целый городок. За поимку Неда Келли была назначена награда в 8 тысяч фунтов, но разбойникам постоянно удавалось скрыться...
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Информация
СтранаФранция, США, Австралия, Великобритания
КачествоFull HD
ЖанрыИсторические, Боевики
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ГДРежиссёр
Грег
Джордан
- Актёр
Хит
Леджер
- Актёр
Орландо
Блум
- Актёр
Джеффри
Раш
- Актриса
Наоми
Уоттс
- Актёр
Джоэл
Эдгертон
- ЛКАктёр
Лоуренс
Кинлан
- Актёр
Фил
Барантини
- ККАктриса
Керри
Кондон
- КМАктриса
Крис
МакКвейд
- Актриса
Эмили
Браунинг
- ДМСценарист
Джон
Майкл Макдона
- НВПродюсер
Нельсон
Восс
- Продюсер
Тим
Беван
- ИГХудожник
Иэн
Грейси
- ДГМонтажёр
Джон
Грегори
- ОСОператор
Оливер
Степлтон
- КБКомпозитор
Клаус
Бадельт
- БФКомпозитор
Бернард
Фаннинг