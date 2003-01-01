Банда Келли
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Банда Келли

Банда Келли (фильм, 2003) смотреть онлайн

8.22003, Ned Kelly
Боевики, Исторические105 мин18+

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Сюжет

Выходец из бедной семьи ирландских эмигрантов, сосланных в Австралию, Келли испытал на своей шкуре несправедливость колониальных властей и жесткость полицейских. Сколотив банду, куда вошли его родной брат Дэн и двое друзей - Джо и Стив, Келли принялся грабить банки в штате и быстро стал героем народных масс. Однажды они три дня держали в страхе целый городок. За поимку Неда Келли была назначена награда в 8 тысяч фунтов, но разбойникам постоянно удавалось скрыться...

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7.0 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Банда Келли»

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