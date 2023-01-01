Биография

Джеффри Раш — австралийский актер. Обладатель премий «Оскар», «Золотой глобус», «Эмми», «Тони» и Гильдии киноактеров США. Родился в Квинсленде, Австралия‚ 6 июля 1951 года. Джеффри любил посещать драмкружок в школе. Получив среднее образование‚ он продолжил обучение в университете по специальности «английская литература». Одновременно юноша поступил в театр Квинсленда. На этот период его биографии приходится первый значительный успех — получил роль в спектакле «В ожидании Годо», который позже признали самым значительным англоязычным спектаклем XX века. В 24 года молодой человек поехал во Францию, чтобы освоить профессию мима: два года занимался под руководством легендарного Жака Лекока. Вернувшись в Австралию‚ актер много играл в театре, предпочитая классику, в том числе русскую. В его портфолио персонажи в пьесах Чехова, Гоголя, Шекспира, Оскара Уайльда. Артист посещал Россию с гастролями в 1989 году и получил теплый прием от зрителей. Кинодебютом Джеффри Раша стала криминальная драма «Одурачивая». Первая главная роль досталась ему в 1996 году — в картине «Блеск» он сыграл знаменитого пианиста Хельфготта. За нее он получил сразу две премии: «Оскар» и «Золотой глобус». В фильмографии артиста 69 фильмов. Среди которых знаменитые «Перо маркиза де Сада», «Фрида», многим зрителям актер запомнился по фильмам «Король говорит», «Лучшее предложение».