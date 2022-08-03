Путь воина (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно

Великий воин Янг — живая легенда, рожденная на поле боя. Он был так силен, что ни одна армия не могла его победить. Однажды, уничтожая врагов своего клана, самурай отказался убить маленькую девочку, за что его ждет смертный приговор. С младенцем на руках он бежит в Новый Свет…

