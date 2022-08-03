Путь воина
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Путь воина

Путь воина (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно

8.62010, The Warrior's Way
Фэнтези, Драма96 мин18+

О фильме

Великий воин Янг — живая легенда, рожденная на поле боя. Он был так силен, что ни одна армия не могла его победить. Однажды, уничтожая врагов своего клана, самурай отказался убить маленькую девочку, за что его ждет смертный приговор. С младенцем на руках он бежит в Новый Свет…

Страна
Южная Корея, США, Новая Зеландия
Жанр
Боевик, Драма, Фэнтези
Качество
SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Путь воина»