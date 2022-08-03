Путь воина (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно
8.62010, The Warrior's Way
Фэнтези, Драма96 мин18+
О фильме
Великий воин Янг — живая легенда, рожденная на поле боя. Он был так силен, что ни одна армия не могла его победить. Однажды, уничтожая врагов своего клана, самурай отказался убить маленькую девочку, за что его ждет смертный приговор. С младенцем на руках он бежит в Новый Свет…
СтранаЮжная Корея, США, Новая Зеландия
ЖанрБоевик, Драма, Фэнтези
КачествоSD
Время96 мин / 01:36
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ЛСРежиссёр
Ли
Сын-му
- ЧДАктёр
Чан
Дон-гон
- Актриса
Кейт
Босворт
- Актёр
Джеффри
Раш
- МДАктёр
Мэтт
Джилландерс
- Актёр
Дэнни
Хьюстон
- ТКАктёр
Тони
Кокс
- ЛТАктёр
Лун
Ти
- ЭРАктриса
Эналин
Радд
- МХАктёр
Маркус
Хэмилтон
- РЛАктёр
Род
Люисих
- ЛССценарист
Ли
Сын-му
- ЛДПродюсер
Ли
Джу-ик
- Продюсер
Барри
М. Осборн
- МППродюсер
Майкл
Пейсер
- ДФПродюсер
Дуглас
Фалконер
- ИЖАктёр дубляжа
Иван
Жарков
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- ПТАктёр дубляжа
Пётр
Тобилевич
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- ФАХудожник
Филип
Айви
- ДЭХудожник
Джеймс
Эчесон
- ДВМонтажёр
Джонатан
Вудфорд-Робинсон
- КУОператор
Ким
У-хён
- ХНКомпозитор
Хавьер
Наваррете