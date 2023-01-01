WinkКейт Босворт
Кейт Босворт
Kate Bosworth
- Карьера
- Актриса
- Дата рождения
- 2 января 1983 г. (42 года)
Фильмография
Актриса
- 7.6
Время расплаты2023, 88 мин
- 6.1
Рубеж выживания2023, 112 минБесплатно
- 7.6
Взломщик2023, 88 мин
- 5.3
Дом тьмы2022, 87 минБесплатно
- 8.2
Барракуда2022, 86 мин
- 7.9
Сила стихии2020, 90 мин
- 8.6
Сомния2016, 92 мин
- 9.0
Скорость: Автобус 6572015, 88 минБесплатно
- 8.8
На линии огня2015, 93 минБесплатно
- 9.3
Последний рубеж2013, 96 мин
- 7.2
Родственнички2011, 113 минБесплатно
- 8.6
Путь воина2010, 96 минБесплатно