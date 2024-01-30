Дом тьмы (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Мужчина принимает приглашение продолжить вечер от красотки в баре, но события принимают неожиданный оборот. Комедийный фильм ужасов с Джастином Лонгом и Кейт Босворт.



Хап Джексон знакомится в баре с симпатичной блондинкой Миной Мюррей, и та просит его подвезти ее домой. Хап предвкушает романтический вечер с продолжением, и чутье его не подводит: подъехав к старинному особняку, где живет Мина, он тут же получает предложение войти. Готическая атмосфера не настораживает мужчину, а, напротив, будоражит, он считает хозяйку наследницей знатного рода. Вскоре к беседе Хапа и Мины присоединяется ее не менее симпатичная сестра Люси, и герой окончательно теряет бдительность. Его не смущает куча бесхозных мужских ботинок в особняке и странная ирония в словах сестричек. Но почему ему стоило бы насторожиться?



