Скорость: Автобус 657
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Скорость: Автобус 657

Скорость: Автобус 657 (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

9.02015, Heist
Боевик, Драма88 мин18+

О фильме

Все знают, что обокрасть владельца казино и босса мафии — это самоубийство. Но однажды крупье решается вынести из кассы казино несколько миллионов долларов. Все было продумано, но план не сработал. Скрываясь с места преступления, грабители захватывают автобус. На бешеной скорости автобус мчится к мексиканской границе.

Страна
США, Великобритания
Жанр
Боевик, Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Скорость: Автобус 657»