Все знают, что обокрасть владельца казино и босса мафии — это самоубийство. Но однажды крупье решается вынести из кассы казино несколько миллионов долларов. Все было продумано, но план не сработал. Скрываясь с места преступления, грабители захватывают автобус. На бешеной скорости автобус мчится к мексиканской границе.

