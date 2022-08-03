Скорость: Автобус 657 (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно
9.02015, Heist
Боевик, Драма88 мин18+
О фильме
Все знают, что обокрасть владельца казино и босса мафии — это самоубийство. Но однажды крупье решается вынести из кассы казино несколько миллионов долларов. Все было продумано, но план не сработал. Скрываясь с места преступления, грабители захватывают автобус. На бешеной скорости автобус мчится к мексиканской границе.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.1 IMDb
- СМРежиссёр
Скотт
Манн
- Актёр
Джеффри
Дин Морган
- Актёр
Роберт
Де Ниро
- Актриса
Кейт
Босворт
- Актёр
Дэйв
Батиста
- ДКАктриса
Джина
Карано
- Актёр
Моррис
Честнат
- Актриса
Лидия
Халл
- Актёр
Марк-Пол
Госселаар
- ССАктёр
Стивен
Сефер
- Актёр
Д.Б.
Суини
- МАСценарист
Макс
Адамс
- СССценарист
Стивен
Сефер
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- ЮДАктёр дубляжа
Юрий
Деркач
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- РДМонтажёр
Роберт
Далва
- ДЭКомпозитор
Джеймс
Эдвард Баркер