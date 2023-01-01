Биография

Дэйв Батиста — американский спортсмен и актер с харизматичной внешностью, которая делает его идеальным кандидатом на роли злодеев и персонажей Вселенной Marvel. Шестикратный чемпион мира в рестлинге. Родился в Вашингтоне 18 января 1969 года. Батиста из небогатой семьи, вырос в криминальном районе Вашингтона, где у него были все шансы пойти по кривой дорожке. Актер рассказывал, что если бы не занятия бодибилдингом, то криминальная карьера его бы не миновала. В 17 лет будущая звезда октагона и большого экрана начал самостоятельно зарабатывать на жизнь, устроившись вышибалой в баре. Занимался рестлингом, участвовал в шоу WWE. Первая кинороль — рестлера в комедии 2006 года «Странные родственники» — сделала его узнаваемым в профессиональной киносреде. Далее последовали и другие киноработы, но признание зрителей ему принес образ Дракса в «Стражах Галактики» 2014 года. Дэйв Батиста сыграл несколько десятков ролей в кино. Большинство его героев — персонажи боевиков, жители Вселенной Марвел. Однако актер с удовольствием пробует себя в комедийных кинолентах, таких как «Али, рули!», драматических проектах, например «Видеть», хоррорах и фильмах ужасов — «Армия мертвецов», «Чем мы заняты в тени». Одна из самых интересных работ актера — роль антагониста Глоссу Харконнена в кинодилогии «Дюна».