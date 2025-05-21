Джекпот (фильм, 2025) смотреть онлайн

Джекпот
Джекпот
8.42025, Trap House
Боевик101 мин18+
О фильме

Фильм «Джекпот» 2025 года — это напряженный триллер о борьбе с организованной преступностью, в котором переплетаются темы семьи, преданности и современных героев.

Главный герой, агент, находится в разгаре жестокой борьбы с наркокартелем. Его преследуют неприятности: сначала раскрывается его личность, что ставит под угрозу его семью, и, как будто этого недостаточно, на сцене появляются таинственные грабители. Эти налетчики без колебаний отбирают миллионы у картеля и раздают их бедным, подобно Робин Гуду. Когда грабежи становятся более дерзкими, ярость картеля обрушивается не только на налетчиков, но и на всех, кто стоит у них на пути. Агенту предстоит выяснить, кто стоит за ограблениями и защитить свою семью, но вскоре его ждет удивительное открытие.

Кто же грабит картель и сможет ли агент принять эту правду? Смотреть фильм «Джекпот» 2025 приглашаем в онлайн-кинотеатр Wink!

Страна
США
Жанр
Боевик
Качество
Full HD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.4 IMDb

