Джекпот (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Фильм «Джекпот» 2025 года — это напряженный триллер о борьбе с организованной преступностью, в котором переплетаются темы семьи, преданности и современных героев.
Главный герой, агент, находится в разгаре жестокой борьбы с наркокартелем. Его преследуют неприятности: сначала раскрывается его личность, что ставит под угрозу его семью, и, как будто этого недостаточно, на сцене появляются таинственные грабители. Эти налетчики без колебаний отбирают миллионы у картеля и раздают их бедным, подобно Робин Гуду. Когда грабежи становятся более дерзкими, ярость картеля обрушивается не только на налетчиков, но и на всех, кто стоит у них на пути. Агенту предстоит выяснить, кто стоит за ограблениями и защитить свою семью, но вскоре его ждет удивительное открытие.
Кто же грабит картель и сможет ли агент принять эту правду? Смотреть фильм «Джекпот» 2025 приглашаем в онлайн-кинотеатр Wink!
Рейтинг
- МДРежиссёр
Майкл
Даус
- Актёр
Дэйв
Батиста
- ДЧАктёр
Джек
Чемпион
- Актёр
Бобби
Каннавале
- Актриса
Кейт
дель Кастильо
- СЛАктриса
София
Лиллис
- УПАктриса
Уитни
Пик
- ЗААктёр
Зейр
Адамс
- ТДАктёр
Тони
Далтон
- ИНАктриса
Инде
Наварретт
- ДВАктёр
Дэнни
Винсон
- ЭЛАктриса
Эмми
Леонардс
- АКАктёр
Альфредо
Куирос
- ТОСценарист
Том
О’Коннор
- Продюсер
Дэйв
Батиста
- МГПродюсер
Марк
Голдберг
- ТЛПродюсер
Тодд
Ландбом
- ДМПродюсер
Джонатан
Мейснер
- РДПродюсер
Роберт
Дин
- Монтажёр
Тим
Портер