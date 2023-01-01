Бобби Каннавале
Bobby Cannavale
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 3 мая 1970 г. (55 лет)
Биография
Бобби Каннавале — американский актер, сценарист и продюсер. Двукратный обладатель премии «Эмми». Родился в Нью-Джерси 3 мая 1970 года. Будучи ребенком, он пел в хоре при католической школе и играл в школьных спектаклях. Первой работой была роль в постановке «Музыкант» по мотивам бродвейского мюзикла Мередита Уилсона. В начале 90-х годов переехал в Нью-Йорк, чтобы покорять кинематограф. Сегодня в фильмографии Бобби Каннавале более сотни картин. Среди них такие фильмы и сериалы, как «Тюрьма ОZ», «Секс в большом городе», «Власть страха», «Третья смена», «Клиент всегда мертв», «Детектив Раш», «Давайте потанцуем», «Купидон», «Американская семейка», «Подпольная империя», «Луи», «Муви 43», «Человек-муравей», «Мистер Робот», «Джуманджи: Зов джунглей», «Тоня против всех» и «Максин XXX». Дебютным проектом Каннавале как сценариста стала короткометражка Hair.
Фильмография
Актёр
- 8.7
Папа2023, 96 минБесплатно
- 5.9
Злые соседи2022, 85 мин
- 8.3
Красотка на взводе2021, 87 мин
- 8.5
Тоня против всех2017, 114 мин
- 7.9
Лавлэйс2013, 88 минБесплатно
- 7.2
Веселый джентльмен2008, 92 минБесплатно
- 6.9
В одно ухо влетело2008, 85 минБесплатно
- 8.1
10 шагов к успеху2006, 77 минБесплатно
- 7.3
Гавань2004, 94 минБесплатно
- 8.4
Дьявол и Дэниэл Уэбстер2004, 97 минБесплатно